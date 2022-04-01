Поликлинику в селе Каскара Тюменского района построят в 2022 году

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

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Строительство поликлиники в селе Каскара Тюменского района будет завершено в 2022 году в рамках программы модернизации первичного звена медицины. Об этом сообщил губернатор Тюменской области в своем Telegram-канале.

"Начнем работу по возведению двух фельдшерско-акушерских пунктов и семи врачебных амбулаторий в Абатском, Исетском, Ишимском, Тюменском и Тобольском районах. Семь объектов капитально отремонтируем. Также будет приобретено 39 автомобилей санитарного транспорта", - проинформировал глава региона.

Важно, отметил губернатор, что в программу модернизации первичного звена медицины попадают муниципалитеты с населением меньше 50 тыс. человек. Главная цель – повысить качество и доступность медпомощи для жителей, включая жителей отдалённых сельских территорий.