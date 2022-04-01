  • 11 апреля 202211.04.2022понедельник
  • USD74,8501
    EUR81,7064
  • В Тюмени 6..8 С 5 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Наталья Шевчик предложила использовать модель подготовки кадров для АПК в соцсфере

Политика, 14:30 11 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Изменение цен не повлияет на сроки строительства путепровода в Ялуторовске

Модель подготовки кадров для агропромышленного комплекса Тюменской области вполне могла бы действовать и в других отраслях подготовки кадров. В частности, во всех отраслях социальной сферы. Об этом заявила заместитель председателя Тюменской областной Думы Наталья Шевчик, которая выступила на Совете законодателей Тюменской области, Югры и Ямала с сообщением о мерах стимулирования для привлечения молодежи на работу в регионы.

"Мы сегодня выстроили абсолютно единообразную сквозную систему, которая охватывает все муниципалитеты, все уровни агрообразования, начиная от агроклассов, и таких сегодня 68, до абсолютно всех техникумов и колледжей и ведущих предприятий, - подчеркнула она. - Сегодня диалог между предприятиями, школой, техникумом и вузом выстроен совершенно по-другому".

Недавний форум, в котором приняли участие все заинтересованные стороны, по словам Натальи Шевчик, превратился в очень заинтересованный диалог.

"Были представлены лучшие практики предпринимателей, бизнесменов, крупных предприятий агропромышленного профиля, которые становятся центрами формирования разных компетенций для развития отраслей в сельской местности".

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АПК , кадры , Наталья Шевчик , социальная сфера

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:30 11.04.2022Наталья Шевчик предложила использовать модель подготовки кадров для АПК в соцсфере
10:13 11.04.2022Тюменский участник афганской войны считает, что Запад не дает России спокойно жить
09:30 09.04.2022Александр Мясников: патриотизм – это не только любовь к родине, но и готовность ее защищать
18:02 08.04.2022Законодатели Тюменской области, Югры и Ямала обсудили вопросы развития добровольчества