Наталья Шевчик предложила использовать модель подготовки кадров для АПК в соцсфере
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Модель подготовки кадров для агропромышленного комплекса Тюменской области вполне могла бы действовать и в других отраслях подготовки кадров. В частности, во всех отраслях социальной сферы. Об этом заявила заместитель председателя Тюменской областной Думы Наталья Шевчик, которая выступила на Совете законодателей Тюменской области, Югры и Ямала с сообщением о мерах стимулирования для привлечения молодежи на работу в регионы.
"Мы сегодня выстроили абсолютно единообразную сквозную систему, которая охватывает все муниципалитеты, все уровни агрообразования, начиная от агроклассов, и таких сегодня 68, до абсолютно всех техникумов и колледжей и ведущих предприятий, - подчеркнула она. - Сегодня диалог между предприятиями, школой, техникумом и вузом выстроен совершенно по-другому".
Недавний форум, в котором приняли участие все заинтересованные стороны, по словам Натальи Шевчик, превратился в очень заинтересованный диалог.
"Были представлены лучшие практики предпринимателей, бизнесменов, крупных предприятий агропромышленного профиля, которые становятся центрами формирования разных компетенций для развития отраслей в сельской местности".
Борис Олейник