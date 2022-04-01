Наталья Шевчик предложила использовать модель подготовки кадров для АПК в соцсфере

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Модель подготовки кадров для агропромышленного комплекса Тюменской области вполне могла бы действовать и в других отраслях подготовки кадров. В частности, во всех отраслях социальной сферы. Об этом заявила заместитель председателя Тюменской областной Думы Наталья Шевчик, которая выступила на Совете законодателей Тюменской области, Югры и Ямала с сообщением о мерах стимулирования для привлечения молодежи на работу в регионы.

"Мы сегодня выстроили абсолютно единообразную сквозную систему, которая охватывает все муниципалитеты, все уровни агрообразования, начиная от агроклассов, и таких сегодня 68, до абсолютно всех техникумов и колледжей и ведущих предприятий, - подчеркнула она. - Сегодня диалог между предприятиями, школой, техникумом и вузом выстроен совершенно по-другому".

Недавний форум, в котором приняли участие все заинтересованные стороны, по словам Натальи Шевчик, превратился в очень заинтересованный диалог.

"Были представлены лучшие практики предпринимателей, бизнесменов, крупных предприятий агропромышленного профиля, которые становятся центрами формирования разных компетенций для развития отраслей в сельской местности".

Борис Олейник