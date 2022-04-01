Изменение цен не повлияет на сроки строительства путепровода в Ялуторовске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Изменение цен не повлияет на сроки строительства путепровода через Транссиб в Ялуторовске. Не исключено, что подрядчик сдаст объект раньше срока, считает губернатор Тюменской области Александр Моор, который проконтролировал строительство 11 апреля.

Напомним, по контракту возведение объекта планируют завершить осенью 2023 года. "С учетом опыта подрядчика, который занимается этим объектом, думаю, они смогут сдать его даже чуть быстрее — на два-три месяца, как это обычно бывает. Корректировка цен, которая возможна с учетом подорожания строительных материалов, не повлияет на скорость строительства. Мы сделаем все, что необходимо, и обеспечим финансирование", — сказал Александр Моор.

Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик подчеркнул, что путепровод - важный объект, люди ждали его много лет. Он заверил, что строительство идет по графику.

"Жители просили построить этот путепровод десятилетиями. Железная дорога достаточно напряженная, здесь всегда были большие пробки. Людям было сложно добираться, особенно проблемы испытывали экстренные службы. Стоять на переезде можно было полчаса. На объезд тоже уходило немало времени. Все рады, что мы, наконец, приступили к строительству. Спасибо Александру Викторовичу, что поддерживает такие инициативы. В декабре прошлого года мы заключили контракт на сумму более двух миллиардов 200 миллионов рублей", — поделился глава Ялуторовска.

Рабочим предстоит возвести 15 опор. Сегодня интенсивные работы ведутся на пяти. Одна опора уже готова.

Появление путепровода через Транссиб заметно облегчит жизнь ялуторовчанам. В залинейной части проживает треть населения Ялуторовска. Строительство путепровода устранит для них проблему транспортной доступности.

Инна Пахомова