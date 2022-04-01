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Первые автомобили по путепроводу через Транссиб в Ялуторовске поедут осенью 2023 года

Губернатор, 13:57 11 апреля 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

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Строительство путепровода через Транссиб в Ялуторовске идёт строго по графику. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, который побывал 11 апреля на месте будущей транспортной развязки, в своем Telegram-канале.

На пяти опорах идёт интенсивная работа, одна уже полностью готова. Всего по проекту их будет 15.

"Объект долгожданный и очень важный для горожан. Треть 40-тысячного Ялуторовска проживает в залинейной части, чтобы попасть в центр, им нужно делать большой крюк", - написал глава региона.

По плану осенью 2023 года по путепроводу должны проехать первые автомобили.

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# Александр Моор , Транссиб , Ялуторовск

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