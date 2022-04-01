Дотемна, неприкаянный, крупно простеганный: организаторы "Тотального диктанта" в Тюмени назвали ошибки участников акции

Тотальный диктант во ВКонтакте Тотальный диктант во ВКонтакте

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Акция "Тотальный диктант" прошла на шести площадках города, при этом на одной было сразу два зала. 249 горожан получили возможность писать диктант в режиме офлайн 9 апреля. Семь преподавателей кафедры русского языка ТюмГУ читали вторую часть диктанта от автора, писательницы Марины Степновой. Он оказался сложным, в нем, помимо причастий, деепричастий, были редкие слова.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала координатор образовательной акции в Тюмени, доцент кафедры русского языка и общего языкознания ТюмГУ Наталья Кузнецова.

"Перед началом написания диктанта мы с помощью видеоролика изучили правило о приложении в существительном на примере полька-бабочка. Пишем через дефис. У участников акции возникли трудности со словами дотемна, крупно простеганная, неприкаянный. Первое слово некоторые написали раздельно, второе – слитно, а в третьем – не отдельно. Это самые популярные ошибки в текстах", - говорит Кузнецова.

В основу текста Марины Степновой взята история взрослеющего мальчика из Воронежа. События разворачиваются в 1900 году. Автор "Тотального диктанта" продолжает работать над новой книгой.

Организаторы акции в Тюмени до конца недели на несколько раз проверят работы горожан. Результаты будут известны в личном кабинете на сайте образовательной акции.

И, как заметила Наталья Кузнецова, тюменцы рады были встретиться на диктанте. Спустя три года акция проходила в очном формате.

"У нас есть поклонники этой акции, которые с нетерпением ждали начала "Тотального диктанта". Они как раз успели зарегистрироваться, чтобы попасть на площадки. Остальные писали онлайн", - сказала координатор образовательной акции в Тюмени.

Анжела Лебедева