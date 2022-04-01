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В Тюменской области в 2022 году планируют отремонтировать около 600 километров дорог

Губернатор, 15:04 11 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 600 км муниципальных и региональных дорог планируют отремонтировать в Тюменской области в 2022 году, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Ялуторовск 11 апреля.

Он заверил, что планы по строительству дорог в Тюменской области в 2022 году не изменились. "Для нас дорожное строительство и возведение инфраструктурных дорожных объектов всегда было большим приоритетом. В этом году мы используем новый источник средств — инфраструктурные бюджетные кредиты. На Тюменскую область приходится шесть с половиной миллиардов рублей. Все контракты подписали", — поделился Александр Моор.

Глава региона рассказал, что на днях был подписан контракт о завершающем четвертом этапе строительства развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в областной столице. Александр Моор заверил, что все идет по плану. "Более того, хочу сказать, что даже со сложностями, которые сегодня возникают в экономике и с бюджетом, мы при первой же возможности будем увеличивать программу дорожных работ",— заключил губернатор.

Инна Пахомова

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# Александр Моор , дороги , дорожное строительство

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