В Тюмени многодетных и владельцев электромобилей освободили от платы за парковки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Тюменские многодетные семьи и владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться парковками, находящимися в муниципальной собственности города. Постановление, вносящее изменения в правила пользования платными парковками, подписал мэр Руслан Кухарук.

"Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" обратилось в администрацию города Тюмени с просьбой рассмотреть возможность сделать парковку для многодетных семей бесплатной. Мы проработали данное решение, и такая возможность у семей с тремя и более детьми появилась", - говорится в сообщении на странице во "ВКонтакте" главы города.

"С 29 ноября в центре города введены платные парковки, поэтому мы рекомендовали администрации Тюмени рассмотреть возможность бесплатной парковки для семей, где воспитываются трое и более детей. Рад, что наше обращение нашло поддержку", - сообщил секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Теперь представитель многодетной семьи сможет внести посредством личного кабинета на "Портале услуг Тюменской области" одно транспортное средство в соответствующий реестр.

Напомним, в платный режим перешли парковки в квадрате улиц Герцена - Челюскинцев - Республики - Первомайской - Советской - Профсоюзной. Он действует по будням с 7 до 19 часов. Бесплатно можно припарковаться в первые 15 минут. Такая мера призвана разгрузить центр города от автомобилей, дать возможность тем, кто приехал в центральную часть Тюмени по делам, без проблем найти парковку, снизит пробки на дорогах.