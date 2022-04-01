Салют впервые пройдет в Тюмени 1 мая в честь присвоения звания "Город трудовой доблести"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Салют в честь присвоения Тюмени звания "Город трудовой доблести" состоится 1 мая, сообщил мэр Руслан Кухарук. Небо над городом раскрасит праздничный салют 1 мая впервые.

Почетное звание "Город трудовой доблести" присвоено Тюмени в мае 2021 года за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Стелу "Город трудовой доблести" планируют установить в сквере Машарова в октябре 2022 года.

Кухарук сообщил, что 1 мая на городских площадках выступят творческие коллективы Тюмени.