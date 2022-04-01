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В Тобольске для путешественников действует программа кешбэка

Общество, 10:12 12 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Гости Тобольска могут воспользоваться 20% кешбэком. Для этого нужно прилететь самолетом авиакомпании "Аэрофлот" из Санкт-Петербурга, сообщает региональный департамент потребительского рынка и туризма.

По посадочному талону авиакомпании можно получить скидки на услуги в отелях, посещение ресторанов, термальных курортов и других туристических мест.

Кешбэк составит до 20 % от стоимости поездки при оплате картой "Мир". Подробности о программе, а также список заведений по ссылке.

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# авиаперелеты , кешбэк , Тобольск , туристический кешбэк

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