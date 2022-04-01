В Тюмени презентуют проект преображения улицы Первомайской

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация результатов работы проектных групп модульной программы по развитию гостевой улицы Первомайской в Тюмени пройдет в в малом зале "Конторы пароходства" 13 апреля, начало в 19 часов, сообщают организаторы.

Это финальное событие программы, которая проходила в Тюмени на протяжении месяца. Проектные группы по четырем направлениям — бизнес, туризм, визуал, точки притяжения, — презентуют наработки по развитию и смысловому наполнению улицы.

В составе групп предприниматели, представители туристической сферы, архитекторы, дизайнеры и лидеры молодежных сообществ региона.

Гости мероприятия смогут оценить предложенные идеи, высказать свое мнение и пообщаться с экспертами. Количество мест для участия ограничено. Вход на площадку по предварительной регистрации.