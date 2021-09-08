В Тюмени на семи платных парковках снизятся цены

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На пять рублей снизится цена на семи муниципальных платных парковках в Тюмени, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ.

35 рублей за час будут стоить места на парковках по улицам: Герцена (нечетная сторона, от ул. Первомайской до ул. Дзержинского и от ул. Дзержинского до ул. Челюскинцев), Республики и Ленина.

30 рублей за час - на улицах Герцена, 52, Первомайская, 14/1.

25 рублей за час - на многоуровневой парковке на набережной реки Туры.

Однако, чтобы регулировать поток транспортных средств и не допустить большого скопления машин на платной парковке по ул. Ленина у здания администрации города Тюмени размер платы увеличится. С 20 сентября цена составит 45 рублей в час.

Как отмечают специалисты, тариф устанавливается таким образом, чтобы парковка не заполнялась больше, чем на 85%. В противном случае оборачиваемость её снижается. Последствия очевидны – отсутствие свободных мест. Чтобы избежать подобной ситуации, принимается решение о повышении оплаты за размещение на этой стоянке автомобиля. При низкой наполняемости парковки­ – менее 75% – срабатывает обратный механизм, и цена паркинга снижается. Таким образом, "регулирующая оплата" обеспечивает высокую оборачиваемость парковок и, как следствие, постоянное наличие свободных мест. При этом установлен максимальный размер платы для плоскостных парковок – 87 рублей за час, для придорожных – 75 рублей за час.

Еще одним нововведением станет изменение режима работы платной многоуровневой парковки на набережной реки Туры. В субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни парковка будет бесплатной. В будни плата взимается круглосуточно.

Напомним, что на остальных паркингах по прежнему с 19 часов до 7 часов, а также в выходные и праздничные дни плата за парковку не взимается. Если продолжительность стоянки меньше 15 минут, оплачивать парковку также не требуется.

Получить информацию о работе парковочного пространства Тюмени можно по бесплатному круглосуточному номеру телефона 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).