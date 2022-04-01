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В Тюменской области проверяют качество отремонтированных по нацпроекту дорог

Экономика, 13:31 14 апреля 2022

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558,1 км дорог регионального и межмуниципального значения отремонтировано в Тюменской области в 2018-2021 г. по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Под гарантийный контроль попадают участки в 22 районах области. Качество состояния покрытия проверяют сотрудники дорожной лаборатории, сообщает главное управление строительства Тюменской области.

"Лаборатория способна провести измерения по различным параметрам, но нас в первую очередь интересует колейность и продольная ровность. Если раньше на контроль участка линейкой можно было потратить целый день, то сейчас лаборатория собирает данные со скоростью 40 километров в час", - говорит специалист-диагностик Управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Ксенжук.

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Мониторинг состояния дорог проводится ежегодно в весенне-летний период.

"Мы проводим обязательный контроль дорожного покрытия сразу после ремонта дороги. Если выявляются дефекты, заставляем подрядчика переделывать. Сейчас нам важно посмотреть, как наши объекты пережили зиму. Пока всё, что мы промониторили, в хорошем состоянии", - отметил начальник отдела на ремонту и содержанию дорог Управления автомобильных дорог Тюменской области Алексей Живодёров.

Напомним, ежегодно в Тюменской области ремонтируется и строится около 600 км дорог. В 2021 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" выполнены работы на 122 объектах общей протяжённостью 139,1 км. В 2022 году в нацпроект вошли 138 объектов ремонта общей протяжённостью 149,82 км и 2 развязки на пересечении Обхода Тюмени с Московским и Червишевским трактами, где отремонтируют порядка 500 погонных метров покрытия.

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# Главное управление строительства Тюменской области , дороги , национальный проект Безопасные и качественные дороги

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