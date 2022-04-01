Тюменские школьники с помощью 3D-технологий будут создавать макеты головы человека

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С помощью 3D-технологий тюменские школьники начнут создавать макеты головы человека с учетом индивидуальных особенностей строения и патологии. На этих прототипах нейрохирурги смогут отрабатывать свои действия при подготовке к операциям.

С помощью моделей у врачей появятся дополнительные возможности проводить тренировки перед сложными операциями. Научно-образовательным проектом занимается команда учеников физико-математической школы и Федеральный нейрохирургический центр. Группа ребят, обучающихся по направлениям биология, химия, физика, IT и технология, совместно с нейрохирургами будут работать над созданием тренировочных моделей и вспомогательных устройств.

"Макет головы будет напечатан из полиамида, по структуре и физическим свойствам он будет максимально приближен к человеческой кости. Имитация черепа позволит врачам проводить дополнительные предоперационные исследования. Также у врачей перед сложной операцией появится возможность потренироваться на распечатанной 3D-модели головы конкретного пациента", — рассказал редакции "Тюменской линии" заместитель директора физико-математической школы Максим Сусоев.

По его словам, часть исследовательских проектов будет проводиться ребятами в лабораториях Федерального центра нейрохирургии, а другая часть - в лабораториях физико-математической школы.

"Таких проектов еще не было. Поэтому мы уверены, что наши ребята смогут выполнить все поставленные цели и задачи, найти свой путь в профессию и быть максимально полезными региону", — добавил заместитель директора физико-математической школы.