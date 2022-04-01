Мультикомплекс с музеем терм и гик-квартал предложили организовать на улице Первомайской в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Мультикомплекс с музеем терм, гик-квартал с парком-мостом, всесезонное ярмарочное пространство предложили разместить на ул. Первомайской в Тюмени на презентации работ проектных групп по развитию гостевой улицы.

Встреча с представителями администрации Тюмени, управ административных округов города, вузов и заинтересованными тюменцами прошла в мультицентре "Контора пароходства" 13 апреля.

40 участников, проявивших интерес к генерации и проработке идей и решений, были разделены на четыре группы. В состав проектной команды "Бизнес" вошли предприниматели, владельцы недвижимости и культурно-развлекательных заведений на ул. Первомайской и прилегающих территориях. Группа "Визуал" включила в себя архитекторов, дизайнеров, художников и лидеров креативных молодежных сообществ. Лидеры туристических компаний региона, профессиональные экскурсоводы и члены молодежных туристических сообществ объединились в команду "Туризм". Группа "Точки притяжения" состояла из лидеров молодежных сообществ, организаторов тематических событий и проектов.

Каждая проектная команда выделила по одному главному смыслу, который стал вектором генерации идей и решений. Они и вошли в итоговую презентацию.

Welcome-зона с музеем терм и разными кухнями

Генеральный директор центра бронирования Bookit Полина Быбина рассказала о решениях проектной группы "Туризм". Представители этой проектной команды предложили сделать из ул. Первомайской welcome-зону. "Известно, что Тюмень — перспективный туристический кластер. К нам приезжает все больше людей. Это один из главнейших городов на железнодорожном "Императорском маршруте". К нам сейчас полетят московские чартеры. Поэтому важно, чтобы улица Первомайская как часть ежедневного маршрута многих горожан и гостей областной столицы стала настоящей welcome-зоной", — поделилась Полина Быбина.

По мнению членов проектной группы "Туризм", улица иллюстрирует три версии гостеприимства: как встретить гостя, как его накормить и как развлечь. Поэтому они предложили создать на месте остановки у железнодорожного вокзала мультикомплекс, который позволит отразить все три смысла. Предполагается, что на первом этаже здания будет теплый остановочный комплекс и станция Visit Tyumen, где гости города смогут получить информацию об инфраструктуре города и приобрести билеты на развлекательные мероприятия, в том числе термальные воды. На втором - интерактивный музей терм с фотозонами, где посетителей будут знакомить с составом вод, многообразием источников. На третьем этаже - общепит с различными кухнями. Авторы идеи видят это здание в исторической стилистике по типу купеческого дома.

Заслушав доклад, глава города Руслан Кухарук отметил, что брендинг "Ворота в Сибирь" получился правильным. "Тюмень — первый русский город за Уралом. Мне кажется, здесь правильно выбрана точка, чтобы раскрыть все преимущества не только города, но и региона. Предложение создать мультикомплекс мне тоже очень понравилось. Я согласен с тем, что надо поработать над визуализацией, наполнением, фасадной частью. Решение связать историю, наследие, которое дошло до наших дней, и современное представление о нашем городе очень хорошее. "Ворота в Сибирь" — интересная тема. Возможно, она потом может быть перенесена на другие локации - территории в аэропорту Рощино и у автовокзала", — резюмировал глава Тюмени.

Гик-квартал "Первый" и парк-мост

Руководитель центра оценки и развития компетенций Тюменского государственного университета Артем Березкин презентовал решения группы "Точки притяжения". Основной смысл, который выделили члены его команды, — "улица-связь". "Улица соединяет сразу несколько транспортных потоков. На Первомайской находятся разные образовательные учреждения. Это школа, как начало жизни, Институт наук о Земле, как начало карьеры молодых людей. На этой улице есть учреждения власти и бизнеса. Первомайская связывает и пронизывает различные сообщества", — отметил Артем Березкин.

По этой причине представители проектной группы "Точки притяжения" предложили создать здесь гик-квартал "Первый". По словам Артема Березкина, под "гиком" стоит понимать не человека, который постоянно сидит перед компьютером, как многие привыкли думать. Гик - это чрезмерно увлеченный чем-либо человек.

| Фото: из Telegram-канала "Ул. Первомайская | Тюмень" | Фото: из Telegram-канала "Ул. Первомайская | Тюмень"

"Из Первомайской делаем точку притяжения для самых разных гиков, для ребят, увлеченных танцами, наукой, чем угодно. Предлагаем создать парк-мост через железнодорожный путь, который соединит центральную часть города с той, которая находится за железнодорожными путями. Вблизи железнодорожного вокзала нужно создать капсульный отель, который привлечет особую аудиторию, чрезмерно увлеченных туризмом людей. Одной из основных точек притяжения в гик-квартале может стать комплекс, который находится напротив вокзала. Это два здания № 58а и № 62 на улице Первомайской. Там много больших площадей. Предлагаем объединить эти два здания в единый гик-комплекс, где можно будет экспериментировать с площадками для разных сообществ - начиная от кулинарии, заканчивая танцорами и спортсменами", — рассказал Артем Березкин.

Второй элемент гик-квартала — зона, которая включает ДК "Железнодорожник" и стадион "Локомотив". Там разработчики хотят видеть зеленое пространство для проведения open-air фестивалей и ярмарок. Они считают, что точка будет круглогодичной. Участники проектной группы даже придумали гик-фестиваль "Первый", на котором планируют обсудить развитие города.

Деловые коммуникации должны стать плотнее

Результат проектной группы "Бизнес" продемонстрировали заместитель генерального директора тюменского агентства развития креативных индустрий Денис Захаров и архитектор агентства креативных индустрий Елена Мальцева. Центральная идея, которую выделила команда модульной программы, — "улица, связанная с развитием деловых коммуникаций".

"Здесь сконцентрировано большое количество объектов, связанных с деловой средой. Это офисы, торговые и бизнес-центры, органы власти. По мнению участников группы "Бизнес", их нужно объединить в единую экосистему. Назначение улицы Первомайской заключается в том, чтобы создать комфортные условия для эффективных коммуникаций. Вторая идея состоит в том, что улица должна способствовать повышению плотности деловых коммуникаций, потому что именно это является залогом успешного развития бизнеса в этом месте", — рассказал Денис Захаров.

Улица, по словам Дениса Захарова, имеет большой потенциал с точки зрения строительства бизнес-центров. Также участники проектной группы хотят видеть на Первомайской коворкинг для малого бизнеса и самозанятых, точки развития ремесленных производств, общепит.

Предприниматели и владельцы недвижимости предложили провести реновацию площади Солнца. "Есть вариант перекрытия пространств между объектами с общепитом, стоматологией, Литературно-краеведческим центром. Предлагаем озеленить территорию еще больше, чтобы избежать шума", — поделилась Елена Мальцева.

Разработчики проекта считают, что в районе Цветного бульвара можно сформировать ярмарочное пространство, которое может стать точкой притяжения и развлечения для жителей города. Авторы полагают, что ярмарки могут быть всесезонными. В качестве участников рассматривают ремесленников, фермеров, представителей индустрии гастрономии, художников стрит-арта, актеров уличных театров.

Тюменское Дао

Труды работы группы "Визуал" представили руководитель архитектурно-брендинговой компании Devision Илья Курбатов и студентка магистерской программы "Историческая урбанистика" ТюмГУ Елена Крымская. Команда сконцентрировалась на смысле "улица-погружение". "Речь о погружениb не только в город, но и в себя. Концепция нашего города – это "город, с которого начинается путь". Определенное Дао. Сибирский город находится на стыке Европы и Азии. Все это отражено в нашей концепции", — пояснила Елена Крымская.

Они поделили город на зоны: welcome-зона, культурно-административная зона, деловая зона, рекреационная зона. В основу визуального кода вошли красный и белый цвета. Как пояснила Елена Крымская, через них отображается сочетание царского и советского прошлого.

Илья Курбатов считает, что при использовании такого визуального кода люди получают сбалансированную уютную городскую среду, удобные маршруты. Она позволяет в атмосферу улицы и города в целом. "Это не просто красивые логотипы. Это функциональный дизайн. Речь о том, как правильно выстроены маршруты, красиво оформлены тротуары", — сказал руководитель архитектурно-брендинговой компании Devision.

После презентации Руслан Кухарук сказал, что у группы "Визуал" была самая сложная миссия — объединить проекты других участников. "Именно вашей философии по большому счету должно быть подчинено все пространство улицы Первомайской и прилегающих территорий. Мне нравится созидательный посыл — этот путь, который должны пройти все вместе. Спасибо, хорошая, качественная работа", — добавил глава города.

Первомайская даст бизнесу и проектам другой путь

В завершение встречи глава города Руслан Кухарук резюмировал, что концепция преобразования улицы Первомайской на базе предложенных решений будет изготовлена в 2022 году.

"Тот итог работы проектных групп, который мы увидели, это лишь начало следующего конкретного этапа — разработки концепции. Концепция ляжет в основу разработки конкретных проектов на преобразование той или иной территории общественного пространства, улично-дорожной сети. Это уже конкретное условие корректировки градостроительной документации, правил землепользования, проектов планировки и межевания. Это конкретное наполнение и условие для изменения фасадной части уже построенных объектов. Я уверен, что к нашей работе присоединится много людей, которые живут в нашем городе", — сказал он.

Глава города напомнил, что когда разрабатывался проект пешеходной улицы Дзержинского в Тюмени, к нему на прием записывались предприниматели, чьи объекты и земельные участки планировали пойти под возмездное изъятие. Бизнесмены и собственники недвижимости стали готовы адаптировать свои объекты под другое наполнение, перестроить, чтобы их включили в проект.

"Уверен в том, что Первомайская даст проектам совершенно другой путь, то Дао, о котором мы рассуждали. То, что вы сегодня сделали, основа для последующего движения", — заключил Руслан Кухарук.

Отметим, у проекта по развитию улицы Первомайской есть свой Telegram-канал. В нем можно ознакомиться с презентациями участников.

Инна Пахомова