В Тюмени в фестивале "РобоФинист" участвуют 300 школьников из трех регионов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Региональный этап фестиваля "РобоФинист Тюмень-2022" стартовал на базе колледжа цифровых и педагогических технологий 14 апреля. На 15 соревновательных направлений зарегистрировалось 150 команд, это около 300 участников из из Тюмени, районов Тюменской области, Омской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

В первый день участники состязаются в "следовании по узкой линии: образовательные конструкторы и высшая лига", "автономных воздушных гонках", "эстафете", "практической олимпиаде по робототехнике", "мини-сумо 10 на 10" и "интеллектуальное сумо 15 на 15".

"Направления выбраны в соответствии с программой международного фестиваля "РобоФинист", а также здесь направления, по которым ребята могут участвовать из разных регионов. В целом такие соревнования это большой шаг вперед, потому что участники видят таких же замотивированных как они сами. Они наполняются идеями, знакомятся и начинают дружить", — рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник регионального ресурсного центра по развитию образовательной робототехники и прототипирования Тюменской области Лариса Литус.

15 апреля пройдут "большое путешествие: младшая и старшая категория", "гонки балансирующих роботов", "марафон шагающих роботов", "собирание шайб", "ралли по коридору", свободная творческая категория и "RoboCupJunior: Футбол автономных роботов RoboCupJunior Soccer". Оценивают ребят судьи по конкретным направлениям.

По итогам отборочного тура команды-победители отправятся в октябре 2022 г. на международный фестиваль робототехники "РобоФинист" в Санкт-Петербург.

Виктория Макарова