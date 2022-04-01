В Тюменской области 250 пар заключат брак на Пасхальной неделе

| Фото: управление ЗАГС Тюменской области во ВКонтакте | Фото: управление ЗАГС Тюменской области во ВКонтакте

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Более 250 заявлений о заключении брака с 25 по 30 апреля поступило в органы загс Тюменской области. Более 180 из них - в органы загс Тюмени и Тюменского района.

По информации регионального управления загс, Пасхальная неделя пользуется большой популярностью у тюменцев, которые решили создать семью.

"Наши предки верили, что поженившиеся на Пасхальной неделе могут автоматически рассчитывать на безоблачную и счастливую семейную жизнь, ведь их покровителем становился сам Ярило – бог плодородия, солнца, силы и жизни. Нам хочется пожелать относиться внимательнее к чувствам друг друга, ведь именно взаимная любовь, понимание, терпение и уважение являются настоящей гарантией будущей счастливой жизни", - говорят специалисты загс.