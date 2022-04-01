Пять СО НКО в сфере культуры получат субсидии правительства Тюменской области

| Фото: областной департамент культуры | Фото: областной департамент культуры

Пять региональных социально ориентированных некоммерческих организаций победили в конкурсе на право получения субсидии. Итоги подвели в департаменте культуры Тюменской области.

Проекты-победители будут воплощены в рамках реализации региональной составляющей "Творческие люди" национального проекта "Культура". Общая сумма поддержки составила более трех миллионов рублей.

В 2022 году максимальный размер субсидии варьировался от 500 до 750 тыс. рублей в зависимости от направления поддержки. Так, наибольшую субсидию можно было получить за инициативу по сохранению и популяризации нематериального культурного наследия – до 750 тыс. рублей. Чуть меньше – до 700 тыс. – на реализацию всероссийского или международного творческого проекта в области музыкального, театрального или изобразительного искусства. До 650 тыс. - на проекты по сохранению и популяризации нематериального культурного наследия Тюменской области. До 500 тыс. рублей заявители могли получить на реализацию проектов по популяризации русского языка и литературы.

"Каждый год на конкурс представляют все больше смелых, амбициозных идей, растет уровень конкуренции. Уверены, что пять проектов, ставшие лучшими, найдут отклик в сердцах жителей Тюменской области", – прокомментировала итоги директор регионального департамента культуры Елена Майер.

Отметим, на конкурс было подано девять заявок региональных СО НКО, однако до оценки экспертной комиссии допустили только восемь, из которых победителями признаны пять.

Среди них: региональный конкурс "Книга года" (АНО "Содружество библиотек Тюменской области"); Наше наследие (АНО ТО "Дом народных художественных промыслов и ремесел"); Онлайн-реестр ремесленников Тюменской области (АНО "Центр социальной адаптации и культурного развития "Эбием"); Коверкинг по-тюменски (АНО ДО "Реприза"); Всероссийский фестиваль "Музыкальная проектная креативная лаборатория M'uzLab" (АНО "Тюменское агентство развития креативных индустрий").

Одни проекты, например, "Коверкинг по-тюменски", представленный АНО ДО "Реприза", пройдут в регионе впервые. Команда предлагает в каждом из креативных пространств организовать творческое событие "Коверкинг" с выставками, мастер-классами и концертами, направленное на популяризацию народного творчества.

Есть в списке заявителей и знакомые жителям события такие, как "Музыкальная проектная креативная лаборатория M'uzLab". В этом году по задумке организаторов она пройдет в Тюмени и Тобольске. Помимо концертов молодых музыкантов запланированы онлайн и офлайн лекции, направленные на развитие музыкальной индустрии в регионе.

Подробнее о каждом проекте можно узнать на официальном портале тюменьгранты.72to.ru в разделе "Проекты".