  • 14 апреля 202214.04.2022четверг
  • USD79,8471
    EUR86,7219
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени врачи, студенты и преподаватели участвовали в тренинге по инклюзивным коммуникациям

Общество, 16:52 14 апреля 2022

www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Семинар-тренинг по инклюзивным коммуникациям прошел в Тюменском государственном медицинском университете. Молодые врачи, студенты и преподаватели, выполняя задания, смогли узнать и прочувствовать на себе, как живется людям с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба вуза.

Одним из организаторов мероприятия стал инклюзивный клуб "Горизонт", которые уже на протяжении 9 лет помогает людям с инвалидностью с адаптацией и самореализацией. Клуб сотрудничает с вузом по проекту "Есть контакт".

Выпускница медуниверситета Анастасия Вайцель, посетив площадки тренинга, признается, что большинство манипуляций, предложенных волонтерами, давалось с трудом. Это заставило ее задуматься над тем, каково же тогда пациентам с ограниченными возможностями здоровья, которые, к тому же, часто страдают и от сопутствующих заболеваний? Она считает, что такие семинары будут полезны всем врачам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ТюмГМУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:20 14.04.2022Школьница из Тобольского района собрала деньги жителям Донбасса
18:09 14.04.202215 апреля - события дня
17:47 14.04.2022В Тюмени участок улицы Дзержинского перекроют на 1,5 года из-за благоустройства территории
17:36 14.04.2022Андрей Миллер объяснил, чем опасна неправильная парковка авто