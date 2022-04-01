В Тюмени врачи, студенты и преподаватели участвовали в тренинге по инклюзивным коммуникациям

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Семинар-тренинг по инклюзивным коммуникациям прошел в Тюменском государственном медицинском университете. Молодые врачи, студенты и преподаватели, выполняя задания, смогли узнать и прочувствовать на себе, как живется людям с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба вуза.

Одним из организаторов мероприятия стал инклюзивный клуб "Горизонт", которые уже на протяжении 9 лет помогает людям с инвалидностью с адаптацией и самореализацией. Клуб сотрудничает с вузом по проекту "Есть контакт".

Выпускница медуниверситета Анастасия Вайцель, посетив площадки тренинга, признается, что большинство манипуляций, предложенных волонтерами, давалось с трудом. Это заставило ее задуматься над тем, каково же тогда пациентам с ограниченными возможностями здоровья, которые, к тому же, часто страдают и от сопутствующих заболеваний? Она считает, что такие семинары будут полезны всем врачам.