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Каждая пятая компания в Тюмени пользуется услугами самозанятых

Экономика, 14:15 20 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Каждая пятая компания Тюмени использует труд самозанятых, о чем говорят данные онлайн-опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Свою позицию работодатели объясняют экономией, также отсутствием потребности в штатных сотрудниках на определенных участках работ. Чаще всего самозанятых привлекает малый бизнес: среди компаний с численностью персонала до 100 человек их услугами пользуются 26%, тогда как среди крупных организаций — только 15%.

Согласно опросу, чаще всего самозанятые выполняют работу в области строительства, проектирования, информационных технологий и логистики. В таких областях, как HR, маркетинг, дизайн, продажи, юриспруденция и бухгалтерия, труд самозанятых используется чуть реже.

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# самозанятые , социальный опрос

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