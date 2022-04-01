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В Тюмени в 2024 году создадут центр военного обучения

Общество, 20:01 23 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учебный военный центр для подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации может быть создан в Тюмени на базе Тюменского индустриального университета к 2024 году.

Как сообщает пресс-служба вуза, вопрос создания учебного военного центра проработан управлением ракетного топлива и горючего департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны РФ совместно с главным управлением кадров Минобороны России.

Начальник управления, полковник Владимир Демиров рассказал, что ведомство заинтересовано в воссоздании подготовки специалистов службы горючего и смазочных материалов на базе одного из ведущих вузов страны нефтегазового профиля.

По плану организация учебного военного центра ТИУ будет детально рассмотрена не ранее 2024 года. Вместе с тем управление ракетного топлива и горючего совместно с вузом приступили к работе по созданию центра в более ранний период.

В России при вузах насчитывается 37 учебных военных центров.

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# военные , вуз

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