В Тюмени в 2024 году создадут центр военного обучения

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учебный военный центр для подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации может быть создан в Тюмени на базе Тюменского индустриального университета к 2024 году.

Как сообщает пресс-служба вуза, вопрос создания учебного военного центра проработан управлением ракетного топлива и горючего департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны РФ совместно с главным управлением кадров Минобороны России.

Начальник управления, полковник Владимир Демиров рассказал, что ведомство заинтересовано в воссоздании подготовки специалистов службы горючего и смазочных материалов на базе одного из ведущих вузов страны нефтегазового профиля.

По плану организация учебного военного центра ТИУ будет детально рассмотрена не ранее 2024 года. Вместе с тем управление ракетного топлива и горючего совместно с вузом приступили к работе по созданию центра в более ранний период.

В России при вузах насчитывается 37 учебных военных центров.