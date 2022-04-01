Тоболяков научат делать мини-наличники и птиц из крапивной нити

| Фото: Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Интерактивная программа "Сибирский да Винчи" пройдет в Гостином дворе в Тобольске (ул. Красная площадь 2, стр. 1) 21 апреля с 12 до 18 часов. Она посвящена 380-летию со дня рождения картографа, художника, архитектора Семёна Ремезова.

В программе — мастер-класс "Кремлевский наличник" по изготовлению из гипса и росписи точной копии наличников Софийского собора в миниатюре, мастер-класс "Птичка Ремез" по созданию из крапивной нити маленькой лесной птицы-строителя и квест "Зодчий в теме", участники которого отыщут спрятанный в Гостином дворе клад.

Стоимость мастер-классов — 150 рублей с человека, участия в квесте — 200 рублей с человека. Возрастное ограничение: 0+.

Дополнительная информация по телефону: 8 (3456) 22-37-13.