Аграрии Тюменской области готовы к погодным сюрпризам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Посевная в Тюменской области началась. Вся кампания будет завершена до 5 июня. В регионе готовы реагировать на разные погодные "сюрпризы".

Об этом сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции, посвященной началу весенне-полевых работ и продовольственной безопасности региона, 21 апреля.

"Посевная в этом году уже началась, несмотря на то, что сейчас в Тюмени идет снег. Уже 6 апреля в Сладковском районе приступили к ранее-весеннему боронованию. Сегодня уже в шести районах погода позволяет вести эти работы. В этом году снежный покров сошел чуть раньше", — проинформировал Александр Моор.

Все сельхозпроизводители Тюменской области готовы к посевной. Помимо боронования аграрии начали вносить минеральные удобрения.

По словам Александр Моора, какие-либо прогнозы делать рано, поскольку много природно-климатических факторов может повлиять на обстановку.

"У нас случались засушливые годы и, наоборот, дождливые. По большому счету Тюменская область — это зона рискованного земледелия. Здесь, конечно, нужно быть ко всему готовым. Больших секретов нет. Важно своевременно и в полном объеме выполнять все работы, положенные по технологии, — снегозадержание, внесение минеральных удобрений и обработку от вредителей", — сказал Александр Моор.

В качестве примера глава региона привел агрофирму "КРиММ", которая в 2021 году в Упоровском районе в условиях засухи показала хорошую урожайность — 370 центнеров с гектара. Все, кто использует технологии и привлекает науку, могут получать гарантированный, стабильный результат, считает губернатор.

Инна Пахомова