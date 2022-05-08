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В Тюменской области реализуют дорожную карту развития добровольчества

Общество, 14:01 08 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область с 2018 года является одним из пяти пилотных регионов России по реализации дорожной карты развития добровольчества среди граждан старшего возраста.

С 2019 года в регионе, сообщает пресс-служба областной думы, принимает участие в пилотном проекте общероссийского народного фронта по разработке и реализации региональных программ развития паллиативной помощи "Регион заботы".

"В июне 2020 года 550 добровольцев приняли участие во всероссийском проекте "Волонтеры Конституции". В октябре и ноябре 2021 года добровольцы приняли активное участие во всероссийском проекте "Волонтеры переписи" – более 600 человек оказывали консультативную помощь по вопросам переписи", - сообщил заместитель председателя комитета по социальной политике Владимир Пушкарев.

Сферы волонтерской деятельности, по его словам, постоянно расширяются. "В октябре 2020 года для развития корпоративного волонтерства, был организован клуб "#Мы вместе", - пояснил он. - Такие же клубы созданы во всех муниципальных образованиях Тюменской области. Работа клуба была отмечена Федеральным агентством по делам молодежи как лучшая практика".

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# волонтеры , облдума

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