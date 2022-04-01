В Тюмени посоревнуются более 200 скалолазов

| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Более 200 тюменских и ишимских спортсменов соберут чемпионат и первенство Тюменской области по скалолазанию 26 апреля. Впервые после длительного перерыва, связанного с пандемией, скалолазы посоревнуются в боулдеринге, лазании на скорость и трудность.

На старт скалолазы выйдут в легкоатлетическом манеже. Соревнования пройдут в четыре дня и завершатся 29 апреля. Среди участников - тюменец, недавно завоевавший Кубок России, мастер спорта международного класса Александр Шиков. В финале спортсмен стал лучшим, опередив Льва Рудацкого из Москвы. Это был равный забег на очень высоких скоростях.

Самой многочисленной в этом году стала возрастная группа 10-14 лет. К участию заявилось более 100 юных скалолазов. Подведение итогов соревнований состоится 29 апреля в 19 часов.