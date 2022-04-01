В Тюменской области изъяли 49 фальшивых купюр с начала 2022 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

49 фальшивых банкнот на сумму 223 тыс. рублей изъято из оборота в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах за первый квартал 2022 г. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество подделок сократилось на 34%, сообщает региональное отделение Банка России.

Чаще всего фальшивомонетчики подделывали 5-тысячные купюры. Выявлены также четыре поддельные банкноты номиналом 1000 рублей, две банкноты - 2000 рублей и две поддельные банкноты иностранного государства – 50 и 100 долларов США.

Больше половины фальшивых банкнот – 28 штук – изъяли в Тюменской области, в Югре и на Ямале – 16 и 5 штук соответственно.

Есть три защитных признака, по которым можно определить подлинность купюр - водяные знаки, защитная нить, микроперфорация или на ощупь – повышенный рельеф.

"Несмотря на бурный рост безналичных платежей, наличные деньги по-прежнему играют важную роль в экономической жизни общества, кроме того, являются значимым элементом национальной культуры и идентичности. Для того чтобы каждый ребенок знал российские банкноты, что на них изображено, умел распознать фальшивку, Банк России разработал детскую игру "Космический детектив: тайна семи банкнот". Проходить квест и мини-игры дети могут вместе с родителями, а учителя могут использовать игру в качестве дополнительного материала на уроках по финансовой грамотности в начальных классах", – рассказала начальник отдела наличного денежного обращения Отделения Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

Играть можно онлайн на сайте "Финансовая культура" или скачав игру на компьютер.