Тюменка не сдала тест на COVID-19 после отдыха в Турции, ей выписали штраф

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Штраф в 15 тыс. рублей заплатит жительница Тюмени за то, что вернувшись из Турции в октябре 2021 года не прошла исследование на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Центральный районный суд Тюмени признал 31-летнюю туристку виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Из материалов дела известно, что женщина по турпутевке отдыхала в Турции, а вернувшись в Россию, в трехдневный срок не прошла лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР, а также не предоставила сведения о перенесенном заболевании или вакцинации.