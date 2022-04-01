Мария Трофимова: в 2022 году Тюменская область выходит на системную основу приема чартерных рейсов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чартерные рейсы из Санкт-Петербурга готовятся встретить в Тобольске в июне 2022 года. Об этом рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Сейчас постановку чартерной программы из Санкт-Петербурга в Тобольск обсуждают с туристической компаний FUN&SUN. Мария Трофимова отметила, что в 2022 году регион выходит на системную основу приема чартерных рейсов. Это направление востребовано.

"В новогодние каникулы регион принимал борты из Москвы. Якорными направлениями тогда стали термальные курорты. Сейчас, в преддверии открытия весенне-летнего сезона, принимают три чартерных рейса из Москвы в Тюмень. Один прилетел 29 апреля. Следующие приземлятся 3 и 7 мая. В июне в Тобольске приземлятся чартерные рейсы из Санкт-Петербурга. К открытию термального сезона, которая состоится во второй половине октября, стартует соответствующая программа", — поделилась рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мария Трофимова добавила, что сегодня регион входит в Топ-10 субъектов РФ, которые предлагают качественный туристический продукт, отвечающий на запросы широкого потребителя. Он является доступным в рамках чартерных программ.

"Сегодня мы видим, что у нас прилетел борт со стопроцентной загрузкой. Это примерно 180 человек. Мы рады, что туристов становится больше и больше. Из них больше половины — это люди, которые приобрели готовые туристические пакеты и вместе с туристической компаний FUN&SUN отправились открывать врата Сибири", — добавила директор регионального департамента потребительского рынка и туризма.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мария Трофимова уверена, что гости останутся под хорошим впечатлением после знакомства с Сибирью, которая для многих является загадкой, тайной. Она полагает, что реальность превзойдет ожидания туристов. "Человек, приезжающий на отдых всегда находится в предвкушении. Он готов впечатляться, удивляться. Часто уровень ожиданий занижен. Гости приходят в состояние восторга, когда видят комфортную городскую среду, качественные гастрономические локации, хорошие отели, транспорт, волшебных и удивительных экскурсоводов. Перед ними множество экскурсионных программ, которые представляют Сибирь в совершенно другом свете. Мы получаем прекрасные, теплые отзывы. Общаемся со многими туристами, которые прилетали к нам первыми чартерными самолетами. Они до сих пор поддерживают связь с нашими туроператорами. Некоторые еще не раз вернулись к нам", — поделилась директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Инна Пахомова