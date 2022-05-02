Тобольская сосна участвует в конкурсе "Российское дерево года – 2022"

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

25-метровая сосна, диаметр ствола которой 1,3 метра, представляет Тюменскую область на всероссийском конкурсе "Российское дерево года – 2022".

По данным обследования, проведенного Центром древесных экспертиз, возраст сосны, получившей имя "Жемчужина Тобольского леса" составляет 282 года. Дерево состоит в Национальном реестре старовозрастных деревьев России и имеет всероссийский статус "Дерево – памятник живой природы".

Конкурс проводится в рамках Всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы". Он проходит путем открытого голосования на сайте www.rosdrevo.ru. Голосование продлится с 1 мая до 1 августа. Тобольская сосна - №17 в голосовании.

Отметим, что общая площадь лесов в Тюменской области составляет 6872,8 тысячи га, 37% занимают хвойные породы. В 2021 году лесовосстановление и лесоразведение проведено на площади 8,45 тыс. га.

В 2022 году в рамках регионального проекта "Сохраним лес" национального проекта "Экология" в Тюменской области планируется создать искусственные насаждения на площади 3,2 тысячи га.

Евгений Бабенкое