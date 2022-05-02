  • 2 мая 20222.05.2022понедельник
  • В Тюмени 5..7 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тобольская сосна участвует в конкурсе "Российское дерево года – 2022"

Общество, 21:59 02 мая 2022

Фото: ИА "Тюменская линия"

25-метровая сосна, диаметр ствола которой 1,3 метра, представляет Тюменскую область на всероссийском конкурсе "Российское дерево года – 2022".

По данным обследования, проведенного Центром древесных экспертиз, возраст сосны, получившей имя "Жемчужина Тобольского леса" составляет 282 года. Дерево состоит в Национальном реестре старовозрастных деревьев России и имеет всероссийский статус "Дерево – памятник живой природы".

Конкурс проводится в рамках Всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы". Он проходит путем открытого голосования на сайте www.rosdrevo.ru. Голосование продлится с 1 мая до 1 августа. Тобольская сосна - №17 в голосовании.

Отметим, что общая площадь лесов в Тюменской области составляет 6872,8 тысячи га, 37% занимают хвойные породы. В 2021 году лесовосстановление и лесоразведение проведено на площади 8,45 тыс. га.

В 2022 году в рамках регионального проекта "Сохраним лес" национального проекта "Экология" в Тюменской области планируется создать искусственные насаждения на площади 3,2 тысячи га.

Евгений Бабенкое

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лесной комплекс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:59 02.05.2022Тобольская сосна участвует в конкурсе "Российское дерево года – 2022"
19:36 02.05.2022Школьники из Боровского готовятся стать врачами
18:54 02.05.2022Зарплата тюменских педагогов - выше средней по стране
17:02 02.05.2022В Тюменской области за четыре года количество волонтеров выросло более чем в три раза