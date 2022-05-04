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В Тюменской области нет действующих лесных пожаров

Происшествия, 10:41 04 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Действующих лесных пожаров в Тюменской области нет, сообщает региональный департамент лесного хозяйствапо данным на 4 мая.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки новых лесных пожаров не зарегистрировано. Пожарные ликвидировали два лесных пожара на площади 112 га.

4 мая на территории Тобольской и Тюменской авиазон Тюменской области установлен третий класс пожарной опасности, в Ишимской и Уватской авиазонах – второй. Аналогичные показатели специалисты прогнозируют и на 5 мая. 6 мая по погодным условиям на всей территории региона ожидается третий класс пожарной опасности.

Жителям Тюменской области напоминают, что с 15 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, готовить пищу на открытом огне, использовать пиротехнические изделия. Организациям запрещено проводить пожароопасные работы.

В случае обнаружения природного пожара необходимо сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по номеру 112.

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# лесные пожары , пожароопасный сезон

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