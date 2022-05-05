100 тонн пшеницы отправили на экспорт из Заводоуковска в Казахстан

| Фото: ursn72.ru | Фото: ursn72.ru

100 тонн яровой пшеницы отправили на экспорт из Заводоуковска в Казахстан. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора 5 мая.

Специалисты ведомственной лаборатории проверили партию. Вредителей, сорняков и патогенных грибков в пшенице не обнаружено.

По результатам исследований получено заключение о том, что яровая пшеница соответствует карантинным требованиям. Безопасность подтверждена фитосанитарными сертификатами.