Мыслить нестандартно научат абитуриентов в летней школе SAS

| Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Летняя школа "Беспредельное будущее и границы человеческого" пройдет в Школе перспективных исследований (SAS) ТюмГУ с 20 по 24 июня. Ученики девятых и десятых классов рассмотрят феномен неопределенности и процесс принятия решений вместе с профессорами SAS из разных стран.

Школьники попробуют себя в разных образовательных форматах — семинарах, воркшопах, проектной работе, дискуссиях кинопоказах, играх, повысят свой уровень английского языка и приобретут опыт взаимодействия с современной университетской средой. Среди тем летней школы — "The Future of AI Decision Making", "The Idea of the Self", "Virtual Reality" и другие.

По словам организаторов, абитуриенты научатся не бояться мыслить неординарно, эффективно работать в команде, решать нестандартные задачи, применять критическое мышление, междисциплинарный кругозор и эмоциональный интеллект.

Участники летней школы смогут побороться за дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в SAS.

Регистрация на летнюю школу открыта до 25 мая включительно. Отбор конкурсный, условия участия — по ссылке.