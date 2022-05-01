Мыслить нестандартно научат абитуриентов в летней школе SAS
Летняя школа "Беспредельное будущее и границы человеческого" пройдет в Школе перспективных исследований (SAS) ТюмГУ с 20 по 24 июня. Ученики девятых и десятых классов рассмотрят феномен неопределенности и процесс принятия решений вместе с профессорами SAS из разных стран.
Школьники попробуют себя в разных образовательных форматах — семинарах, воркшопах, проектной работе, дискуссиях кинопоказах, играх, повысят свой уровень английского языка и приобретут опыт взаимодействия с современной университетской средой. Среди тем летней школы — "The Future of AI Decision Making", "The Idea of the Self", "Virtual Reality" и другие.
По словам организаторов, абитуриенты научатся не бояться мыслить неординарно, эффективно работать в команде, решать нестандартные задачи, применять критическое мышление, междисциплинарный кругозор и эмоциональный интеллект.
Участники летней школы смогут побороться за дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в SAS.
Регистрация на летнюю школу открыта до 25 мая включительно. Отбор конкурсный, условия участия — по ссылке.