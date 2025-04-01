Эксперт: Тюменская область способна генерировать управленческие практики

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Тюменская область способна генерировать управленческие практики, которые соответствуют национальным приоритетам и способны оказывать влияние на формирование нового облика муниципального управления в России. Признание на федеральном уровне проекта из Тюменской области в рамках премии "Служение", по словам члена Общественной палаты Республики Дагестан Эльдара Адельшинова, подчеркивает значимость региональных инициатив в масштабах всей страны.

"Победа в конкурсе "Наставничество" и включение тюменского проекта в число модельных кейсов указывает на стратегическую важность подхода, разработанного Еленой Андрощук, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Важно отметить, что инициатива получила поддержку не только внутри администрации города, но и стала образцом для других подразделений".

Елена Андрощук из администрации Тюмени стала одним из победителей II Всероссийской муниципальной премии "Служение" в номинации "Институт наставничества – для будущего страны".

"Она разработала управленческое решение, которое позволило сплотить коллектив и снизить отток кадров. Елена лично наставляла молодых сотрудников, делилась опытом, поддерживала, показывала, что даже в рутинной работе можно чувствовать смысл и ценность. Поздравляю с заслуженной наградой", - сказал глава региона Александр Моор.

В результате текучесть снизилась на 37%, удовлетворённость условиями труда выросла до 85%, средняя продолжительность работы увеличилась до 12 месяцев. Уже два сотрудника стали наставниками.

Премия "Служение" проводится по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Ее присваивают выдающимся представителям муниципального сообщества. Премия проводится второй год подряд и уже стала крупнейшей профессиональной платформой для муниципального сообщества страны. В 2025 году в премии приняли участие представители всех регионов, заявки подали главы муниципалитетов, сотрудники администраций, депутаты, активисты ТОС и сельские старосты.