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Индекс качества городской среды в Тюменской области вновь признан высоким

Общество, 13:36 04 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Повышение благополучия граждан, рост их благосостояния и качества жизни, условия для развития и самореализации - главные направления в работе всех уровней исполнительных органов власти Тюменской области. И высокие показатели региона в ежегодном рейтинге качества городской среды, по мнению члена Общественной палаты Чувашской Республики Станислава Афанасьева, свидетельствуют о системной и слаженной работе исполнительных органов власти регионального и муниципального уровней по благоустройству территорий, развитию инфраструктуры и созданию комфортных условий для жизни граждан.

"Тюменская область по итогам 2024 года набрала 255 баллов из 360 возможных ежегодного общероссийского рейтинга, составленного Минстроем России в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - отметил Станислав Афанасьев, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Данный рейтинг - инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий её формирования. Он объективно отражает состояние городов сразу по 36 индикаторам и охватывает реализацию 10 нацпроектов. Оцениваются жильё, улично-дорожная сеть, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, озеленённые территории и общегородское пространство по шести показателям: безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления. Итоговый результат позволил Тюменскому региону занять по индексу качества городской среды 4 место в рейтинге лучших регионов России".

Также по итогам 2024 года столица региона оказалась на второй позиции в категории "Крупные города". Тобольск занял четвертое, а Ишим – шестое место в категории "Средние города".

Индекс качества городской среды в Тюменской области растет опережающими темпами, в том числе благодаря проектам благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", считает губернатор Александр Моор.

"Только за последние пять лет по этой программе выполнен большой объем работ: преобразились 79 дворовых территорий и 33 общественных пространства. В 2025 году в регионе будут реализованы еще семь проектов благоустройства", – отметил глава региона.

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# Александр Моор , городская среда , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , Экспертный клуб

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