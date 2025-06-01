В Тюмени льготные поездки выпускников и студентов закончатся 30 июня

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Льготный проезд выпускников школ и студентов в Тюмени закончится 30 июня. У девятиклассников в июне было 24 льготных поездки, у одиннадцатиклассников — 36.

Льгота для студентов распространяется на период сессий, сдачи госэкзаменов и защиты дипломов. Согласно графику, в первый месяц лета у них 48 льготных поездок, пишет "Вслух.ру".

В оставшиеся два месяца лета школьники и студенты могут пользоваться транспортными картами, только с них будет списываться полный тариф.

Однако у выпускников карты будут заблокированы в соответствии со списками учебных заведений. Уточнить информацию о дате блокировки и возврате баланса можно по телефону "ТТС" 8-800-600-99-72, указав номер карты или ФИО льготника.

Отметим, что обучающиеся и выпускники могут приобрести общепользовательские транспортные карты, чтобы получить возможность одной бесплатной пересадки в течение часа.