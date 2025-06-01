  • 29 июня 202529.06.2025воскресенье
  • USD78,4685
    EUR92,2785
  • В Тюмени 22..24 С 0 м/с ветер южный

В Тюмени льготные поездки выпускников и студентов закончатся 30 июня

Общество, 15:51 29 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Льготный проезд выпускников школ и студентов в Тюмени закончится 30 июня. У девятиклассников в июне было 24 льготных поездки, у одиннадцатиклассников — 36.

Льгота для студентов распространяется на период сессий, сдачи госэкзаменов и защиты дипломов. Согласно графику, в первый месяц лета у них 48 льготных поездок, пишет "Вслух.ру".

В оставшиеся два месяца лета школьники и студенты могут пользоваться транспортными картами, только с них будет списываться полный тариф.

Однако у выпускников карты будут заблокированы в соответствии со списками учебных заведений. Уточнить информацию о дате блокировки и возврате баланса можно по телефону "ТТС" 8-800-600-99-72, указав номер карты или ФИО льготника.

Отметим, что обучающиеся и выпускники могут приобрести общепользовательские транспортные карты, чтобы получить возможность одной бесплатной пересадки в течение часа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# льгота , общественный транспорт , проезд , студенты , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:46 29.06.2025Тюменские автоинспекторы проводят акцию по защите юных водителей
18:02 29.06.2025Желтоголовые трясогузки впервые поселились на площадке "ЗапСибНефтехима"
17:51 29.06.2025Более 30 соловьев зарегистрировали участники акции "Соловьиные вечера" в Тюмени
17:32 29.06.2025Пятый городской фестиваль "Джем" идет в Тюмени на улице Дзержинского

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора