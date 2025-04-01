  • 1 апреля 20251.04.2025вторник
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер северо-западный

Эксперт назвала тюменский кадровый проект для бойцов СВО стратегически важным

Общество, 14:03 01 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Проект Тюменской области "Боевой кадровый резерв" является стратегически важным. Его реализация, по оценке эксперта РАНХиГС, кандидата экономических наук Татьяны Подольской, значительно укрепит кадровый потенциал региона и в долгосрочной перспективе станет основой для его динамичного развития.

"Боевой кадровый резерв" - это возможность привлечь в экономику и органы региональной власти патриотов Российской Федерации, умеющих действовать в нестандартных ситуациях и добиваться результата, - подчеркнула Татьяна Подольская, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Действующие бойцы и ветераны специальной военной операции – люди, которые выбрали Россию, защищая ее суверенитет и право на реализацию независимой политики".

На участие в региональном проекте "Боевой кадровый резерв" Тюменской области поступило более 1,1 тыс. заявок от действующих бойцов и ветеранов специальной военной операции.

Теперь участников ждет тестирование, онлайн-собеседование и очный этап отбора. После обучения они смогут построить карьеру в крупных компаниях, реализовать себя в общественной и политической деятельности, на государственной и муниципальной службе.

"Приятно видеть, что наш региональный аналог программы "Время героев" получил такой отклик. Проект мы создали, чтобы тюменцы, которые на поле боя защищали интересы Родины, имели возможность послужить ей уже на гражданском поприще", - сказал губернатор Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# СВО

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:09 01.04.2025В Тюменской области рассматривают возможности для увеличения объемов добычи и переработки торфа
14:58 01.04.2025Сбор гумпомощи и плетение масксетей организуют в социальных гостиных Тюмени
14:36 01.04.2025Тюменцы выйдут на всероссийский субботник 26 апреля
14:14 01.04.2025В реке Исетского района уровень воды превысил трехметровую отметку

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора