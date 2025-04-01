Эксперт назвала тюменский кадровый проект для бойцов СВО стратегически важным

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Проект Тюменской области "Боевой кадровый резерв" является стратегически важным. Его реализация, по оценке эксперта РАНХиГС, кандидата экономических наук Татьяны Подольской, значительно укрепит кадровый потенциал региона и в долгосрочной перспективе станет основой для его динамичного развития.

"Боевой кадровый резерв" - это возможность привлечь в экономику и органы региональной власти патриотов Российской Федерации, умеющих действовать в нестандартных ситуациях и добиваться результата, - подчеркнула Татьяна Подольская, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Действующие бойцы и ветераны специальной военной операции – люди, которые выбрали Россию, защищая ее суверенитет и право на реализацию независимой политики".

На участие в региональном проекте "Боевой кадровый резерв" Тюменской области поступило более 1,1 тыс. заявок от действующих бойцов и ветеранов специальной военной операции.

Теперь участников ждет тестирование, онлайн-собеседование и очный этап отбора. После обучения они смогут построить карьеру в крупных компаниях, реализовать себя в общественной и политической деятельности, на государственной и муниципальной службе.

"Приятно видеть, что наш региональный аналог программы "Время героев" получил такой отклик. Проект мы создали, чтобы тюменцы, которые на поле боя защищали интересы Родины, имели возможность послужить ей уже на гражданском поприще", - сказал губернатор Александр Моор.