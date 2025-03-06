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"Земский работник культуры" поможет привлечь на село молодежь с креативными проектами

Общество, 12:47 06 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Президентская программа "Земский работник культуры" поможет привлечь на село молодёжь с её креативными, свежими проектами. А также, по мнению члена Общественной палаты Чувашской Республики Станислава Афанасьева, восполнит дефицит специалистов в сфере культуры для улучшения качества жизни в сельской местности.

"Объекты культуры в Тюменской области планомерно развиваются, строятся и обновляются, - отметил Станислав Афанасьев на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". – А президентская программа "Земский работник культуры", которая стартовала в регионе с марта этого года, призвана привлечь на село молодые кадры".

В Тюменской области участники президентской программы "Земский работник культуры" получат по 1 млн рублей единовременно. Для этого специалисты должны переехать на работу в населенные пункты региона с количеством жителей до 50 тыс. человек.

"Полученную субсидию можно потратить на приобретение жилья, транспортных средств или другое", - рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Для развития культурной отрасли в Тюменской области развивают необходимую инфраструктуру: строят и обновляют Дворцы культуры. Ярким примером глава региона назвал Центр культурного развития в Большом Сорокино, который открыли в январе 2025 года. "Масштабы впечатлили. Порадовало, что там работают и специалисты, которые переехали в село из других населённых пунктов. Теперь успешно воспитывают новое поколение талантов", - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , культура

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