Эксперт оценил эффективность региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения"

фото пресс-службы губернатора Тюменской области фото пресс-службы губернатора Тюменской области

Тюменская региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения" играет ключевую роль в обеспечении достойного уровня медицинского обеспечения граждан.

Это отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Станислав Афанасьев, комментируя приобретение 34 новых санитарных автомобилей, которые поступил в областные больницы Ялуторовска, Ишимского, Вагайского, Исетского, Нижнетавдинского, Тюменского, Уватского районов и Голышмановского муниципального округа.

"Такой санитарный транспорт обеспечивает удобство передвижения, как для медицинского персонала, так и для пациентов, - подчеркнул он на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Автомобили используются также и для перевозки биологических материалов, и для доставки медикаментов, позволяя поддерживать высокий уровень медицинской помощи даже в самых отдаленных поселениях Тюменского региона, что очень важно, как для создания условий активного долголетия граждан, так и для создания среды комфортного проживания".

Новый транспорт поступил в тюменские больницы в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который стартовал в 2025 году, сообщил губернатор Александр Моор.

"Часто посещаю в рабочих поездках объекты здравоохранения и вижу, насколько востребован санитарный транспорт. Комфортно передвигаться самим медикам и пациентам", - сказал губернатор.