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В Тюменской области реализуют проект о героическом подвиге земляков

Общество, 16:49 25 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Память о героической истории и воинской славы русского солдата должна остаться в нашем сознании - никто не забыт, и ничто не забыто. Выставка боевых знамен дивизий, сформированных в Тюменской области, которую представит Общественная палата региона в год 80-летия Победы, по словам члена Общественной палаты Чувашской Республики Альберта Комахидзе, замечательный проект, который напоминает о героическом подвиге земляков и увековечивает их имена на века.

"Победа над фашистской Германией и ее союзниками вписана в ДНК нашего многонационального народа", - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Юбилей Великой Победы – одно из главных событий 2025 года. "Крайне важно передавать из поколения в поколение память о подвиге нашего народа. Общественная палата Тюменской области представила сразу несколько проектов, посвященных патриотическому воспитанию", - рассказал губернатор Александр Моор по итогам встречи с председателем палаты Геннадием Чеботаревым.

В их числе - образовательный военно-исторический проект "Героев славим имена". В его рамках пройдет цикл патриотических мероприятий. Всего в 2025 году запланировано 14 таких проектов.

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# Александр Моор , выставка , Геннадий Чеботарев

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