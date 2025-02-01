Тюменская область расширяет поддержку участников СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изменения, внесённые в региональный закон Тюменской области о поддержке участников специальной военной операции и их семей, представляют собой важный шаг. Они, по словам члена Общественной палаты города Салехарда Лидии Квашниной, отражают стремление властей обратить внимание на конкретные нужды тех, кто исполняет свой долг перед страной.

"Расширение программы "Молодая семья" с учётом новых условий позволяет семьям военнослужащих получать более широкий доступ к мерам жилищной помощи, что, безусловно, является своевременным и значимым решением, - подчеркнула она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Особенно важно, что с 2026 года семьи участников СВО получат первоочередное право на субсидии и займы, что позволит ускорить процесс улучшения их жилищных условий. Это не просто материальная помощь, но и акт признания важности вклада военнослужащих и их семей в обеспечение безопасности и стабильности государства".

Законодательную инициативу, которую предложил губернатор Тюменской области Александр Моор, депутаты областной думы поддержали единогласно. Теперь в Тюменской области действуют уже 38 региональных мер социальной поддержки участников СВО и их семей. И это, по словам Лидии Квашниной, очень важно, поскольку говорит о системном подходе Тюменской области в оказании помощи участникам СВО.

"Такие действия не только укрепляют доверие людей к власти, но и способствуют сплочению общества вокруг поддержки тех, кто рискует своей жизнью ради защиты интересов страны", - подчеркнула она.