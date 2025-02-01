Эксперт отметил уникальные бальнеологические ресурсы Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развитие лечебно-оздоровительного туризма в Тюменской области будет способствовать переходу к технологиям здоровьесбережения населения в рамках персонализированной медицины, которые обозначены как один из приоритетов стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом президента РФ от 1 декабря 2016 года. Это отметила эксперт РАНХиГС, кандидат экономических наук Татьяна Подольская, комментируя итоги первого термального конгресса, который проходил в Тюмени 18-19 февраля.

Наличие уникальных бальнеологических ресурсов в Тюменской области целесообразно, по ее словам, использовать для создания лечебно-оздоровительного кластера. "Он будет обеспечивать не только качественные рекреационные услуги, но и повысит инвестиционную привлекательность сразу нескольких отраслей региональной экономики – туристической, индустрии гостеприимства и питания, здравоохранения", - подчеркнула она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - В настоящее время лечебно-оздоровительный туризм в России занимает третье место по востребованности у потребителей после пляжного и культурно-познавательного отдыха".

По результатам опроса, проведенного центром изучения потребительского поведения Роскачества в сентябре 2024 года, 85% респондентов выбрали лечебно-оздоровительный туризм как форму отдыха, которая их интересует. Дополнительным преимуществом лечебно-оздоровительного туризма является то, что он в отличие от пляжного, лишен сезонности.

Первый термальный конгресс в Тюмени собрал более 200 участников туристического рынка из разных регионов страны.

В 2020 году Тюменская область получила статус столицы термальных вод России. Это событие послужило мощным стимулом для развития новых проектов в сфере туризма и оздоровления. Оздоровительный отдых на термальных курортах региона становится популярным. Он востребован не только у старшего поколения, но и у молодежи, семей с детьми. "Сегодня у нас более 20 термальных комплексов. Посещаемость этих объектов за последние пять лет выросла в полтора раза. Наблюдаем эту динамику и дальше. Развивая термальные возможности, мы не только формируем и продвигаем турпродукт, но и в целом говорим о долголетии, укреплении здоровья и здоровом образе жизни", – рассказал участникам конгресса губернатор Александр Моор.