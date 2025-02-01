Жители Тюменской области выбирают территории для благоустройства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рейтинговое голосование по определению приоритетных территорий, которые нуждаются в благоустройстве – это возможность каждого напрямую влиять на преобразование своего жизненного пространства. А также, по словам члена Общественной палаты Чувашской Республики Станислава Афанасьева, это учёт реальных нужд и предпочтений жителей, что помогает органам власти эффективно и справедливо распределять ресурсы и создавать открытый диалог между жителями и администрацией.

"Таким образом, рейтинговое голосование решает извечную проблему: граждане получают то, что хотят, а чиновники больше не ломают голову, какой именно проект нужно реализовать, - подчеркнул он, комментируя на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" рейтинговое голосование по определению приоритетных территорий, которые подлежат комплексному благоустройству в 2026 году на портале "Я решаю!". - Открытый диалог снижает уровня вандализма, когда жители лично участвуют в создании или ремонте общественного пространства и начинают чувствовать личную ответственность за его состояние".

Рейтинговое голосование по определению приоритетных территорий, которые подлежат комплексному благоустройству в 2026 году, продлится до 19 февраля включительно. По итогам специалисты составят рейтинг, разработают дизайн-проект каждой территории и снова согласуют их с горожанами.