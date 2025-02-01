  • 14 февраля 202514.02.2025пятница
  • USD91,0313
    EUR94,9221
  • В Тюмени -5..-7 С 2 м/с ветер южный

Жители Тюменской области выбирают территории для благоустройства

Общество, 15:08 14 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рейтинговое голосование по определению приоритетных территорий, которые нуждаются в благоустройстве – это возможность каждого напрямую влиять на преобразование своего жизненного пространства. А также, по словам члена Общественной палаты Чувашской Республики Станислава Афанасьева, это учёт реальных нужд и предпочтений жителей, что помогает органам власти эффективно и справедливо распределять ресурсы и создавать открытый диалог между жителями и администрацией.

"Таким образом, рейтинговое голосование решает извечную проблему: граждане получают то, что хотят, а чиновники больше не ломают голову, какой именно проект нужно реализовать, - подчеркнул он, комментируя на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" рейтинговое голосование по определению приоритетных территорий, которые подлежат комплексному благоустройству в 2026 году на портале "Я решаю!". - Открытый диалог снижает уровня вандализма, когда жители лично участвуют в создании или ремонте общественного пространства и начинают чувствовать личную ответственность за его состояние".

Рейтинговое голосование по определению приоритетных территорий, которые подлежат комплексному благоустройству в 2026 году, продлится до 19 февраля включительно. По итогам специалисты составят рейтинг, разработают дизайн-проект каждой территории и снова согласуют их с горожанами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство , голосование

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:24 14.02.2025Жительница села Ощепково Раиса Сизова связала более 150 пар теплых носков для участников СВО
15:19 14.02.2025В Тюменском районе обсуждают возможность создания конного поискового отряда
15:08 14.02.2025Жители Тюменской области выбирают территории для благоустройства
15:00 14.02.2025Ольга Кузнечевских: повышение эффективности и доступности правосудия – ключевая задача судебной системы

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.