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Эксперт отметила важность исторической преемственности в воспитании молодежи

Общество, 13:42 10 февраля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Вручение медалей к 80-летию Великой Победы жителям Тюменской области символизирует не только уважение и благодарность к участникам Великой Отечественной войны, но и подчеркивает важность исторической преемственности.

Это отметила эксперт Общественной палаты Республики Дагестан Фатима Нурмагомедова, комментируя встречу губернатора Александра Моора с участниками Великой Отечественной войны, узниками фашистских концлагерей, жителями блокадного Ленинграда, тружениками тыла, на которой по поручению президента РФ были вручены памятные награды.

"Александр Моор отметил, что 2025 год в Тюменской области посвящен Героям всех поколений, что указывает на стремление региона сохранить память о героических поступках своих земляков, - подчеркнула Фатима Нурмагомедова, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Воспоминания, рассказанные участниками церемонии, Виктором Кузнецовым о блокадном Ленинграде и Алевтины Пичуевой о тяжелых днях войны, дают понять сегодняшнему поколению, через что им пришлось пройти".

Эксперт уверена, что такие мероприятия способствуют воспитанию чувства патриотизма и любви к Родине у молодежи, укрепляют связь поколений и поддерживают дух единства в обществе.

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# Великая Отечественная война , молодежь

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