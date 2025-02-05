Эксперт отметил достижения Тюменской области в культурной сфере

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Второй результат Тюменской области в рейтинге информационной активности культурной жизни регионов за 2024 год на платформе PRO.Культура.РФ, демонстрирует успешное применение информационных технологий и маркетинга. А также, по мнению члена Общественной палаты Республики Дагестан Эльдара Адельшинова, свидетельствует о растущей культурной активности и вовлеченности населения.

"Это также говорит о перспективах дальнейшего развития культурных услуг и укрепления их роли в социальной и духовной жизни региона", - подчеркнул он на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Подъем Тюменской области с четвертого место, которое она занимала год назад, свидетельствует, по оценке эксперта, об эффективной работе культурных учреждений и о высоком уровне их взаимодействия с населением. Такой результат отражает успешные стратегии и инициативы, направленные на рост вовлеченности местных жителей в культурные мероприятия.