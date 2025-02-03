Эксперт прокомментировала создание перерабатывающих кластеров в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Создание перерабатывающих кластеров в Тобольском и Ялуторовском районах — это кардинальное улучшение экологической ситуации, ведь переработка промышленных и строительных отходов позволяет существенно сократить объемы загрязнения. Эти кластеры, по словам эксперта Общественной палаты Республики Дагестан Фатимы Нурмагомедовой, помогут приблизиться к более чистому и безопасному будущему для детей и внуков.

"Экономический эффект от этих проектов также не стоит недооценивать, - заявила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Инвестиции в переработку отходов напрямую способствуют экономическому росту региона. Новые предприятия предоставят рабочие места, увеличат налоговые поступления в местные бюджеты и привлекут дополнительные инвестиции. Это, в свою очередь, усиливает социальную стабильность и повышает уровень жизни местного населения".

Два кластера по переработке строительных и промышленных отходов создает в Тобольском и Ялуторовском районах ООО "КОРТ". Общий объем инвестиций в масштабный проект составит около 1 млрд рублей.

На площадке в районе с. Песьянка Ялуторовского района строительство комплекса по переработке строительного мусора началось с установки и запуска в работу дробильно-сортировочной установки.

"Она перерабатывает строительные отходы, из которых мы получаем вторичный щебень. Исходным материалом для нее являются отходы от сноса зданий, строений – кирпич, керамика, железобетон. Мы запустили ее четыре месяца назад, но пока перерабатываем то, что было на этой площадке, что демонтировали. Мощность установки 36 тонн в час", - сообщил управляющий компании "КОРТ" Сергей Кирюхин.