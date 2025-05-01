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Изобретение школьника из Тобольского района участвует в отборе на международную выставку

Общество, 20:12 27 мая 2025

скриншот видео из Telegram-канала главы Тобольского района Леонида Митрюшкина | Фото: скриншот видео из Telegram-канала главы Тобольского района Леонида Митрюшкина

Проект девятиклассника Александра Сацко и его наставника Алексея Цейнера из школы с. Малая Зоркальцева может быть представлен на Международную выставку юных изобретателей IEYI-2025 в Сингапуре осенью, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Всего 30 проектов из России проходят экспертную оценку — работы, которые прошли отбор по результатам престижных всероссийских конкурсов технической направленности в 2024-2025 учебном году. И только 10 представят Россию на выставке в Сингапуре. Желаю удачи Александру Сацко и Алексею Цейнеру", — рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Разработка Александра Сацко представлена в номинации "Технические проекты и изобретения в области социальной и физической реабилитации детей инвалидов".

Видео из Telegram-канала главы Тобольского района Леонида Митрюшкина

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# выставка , Тобольский район

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