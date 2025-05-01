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Экскурсию на вертолете могут выиграть тюменцы, проголосовавшие за объекты благоустройства

Общество, 19:46 27 мая 2025

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Экскурсию на вертолете или завтрак с главой города могут выиграть тюменцы, присоединившиеся к голосованию за объекты благоустройства, сообщает информационный центр правительства региона.

Жители Тюмени продолжают выбирать лучшие дизайн-проекты трех общественных пространств: сквер Депутатов, аллея Молодоженов, площадь Борцов Революции.

"Скоро тюменцы преодолеют важный рубеж – наберут 100 тысяч голосов за дизайн-проекты благоустройства. На встрече со студентами ТюмГУ была предложена интересная акция: наградить специальными призами тех, кто станет 100-тысячным, 105-тысячным и 106-тысячным проголосовавшими", — поделился глава Тюмени Максим Афанасьев.

Идеи подарков также были предложены на встрече. Это экскурсия по улице Дзержинского с завтраком с главой города, экскурсии на теплоходе и вертолете.

Итоги акции подведут в день завершения голосования – 12 июня. Отдать голос в пользу понравившегося дизайн-проекта можно на портале "Госуслуги".

Проект реализуется в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

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# национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект

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