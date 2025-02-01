Возвращение иностранных брендов произойдет только на условиях России

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Возвращение иностранных брендов на российский рынок требует взвешенного подхода, учитывающего интересы России, ее экономики и граждан. Компании, желающие вернуться, должны, по словам советника генерального директора компании "Энергопласт", политического консультанта Алексея Доссона (Санкт-Петербург), соблюдать новые правила, включая локализацию производства, инвестиции в регионы и создание рабочих мест.

"Недопустимо возвращение брендов, чьи руководители негативно высказывались о России. Партнерство должно строиться на уважении и долгосрочных обязательствах, - подчеркнул Алексей Доссон, комментируя на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" поручение президента Владимира Путина отрегулировать возвращение на наш рынок западных компаний. - Возвращение иностранных брендов должно укреплять позиции России, а не ослаблять их. Необходимо сохранить баланс между интересами иностранных инвесторов и отечественных производителей, обеспечивая устойчивое развитие экономики и благополучие граждан".

Россия должна обеспечить отечественным производителям преимущества в случае возвращения на российских рынок иностранных брендов, заявил президент России Владимир Путин. "Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов, с тем, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО. Но, тем не менее, нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться. Создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно. Но нужно сделать обязательно", - поставил задачу глава государства.

Первый вице-премьер РФ Дениса Мантуров считает, что условием возвращения иностранных брендов на российский рынок может стать размещение их магазинов в том числе на территории Крыма, Донбасса и Новороссии.