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Тюменские спортсмены собираются установить гиревой рекорд России на 9 Мая

Спорт, 13:31 23 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские спортсмены планируют установить рекорд России по одновременному массовому поднятию гирь на набережной реки Тура 9 мая. Для этого необходимо поднять гирю не менее 10 раз весом от 6 кг и больше одновременно со всеми участниками, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

К участию приглашают всех желающих от восьми лет. Заявки принимают до 25 апреля по ссылке. Старт установления рекорда намечен на 16 часов.

По итогам каждому будет выдан именной диплом, а также сам спортивный снаряд в подарок. Для этого необходимо поставить галочку в заявке. Гири распределят в течение недели после события, исходя из потребностей организаций и количества участников.

Возрастное ограничение: 0+

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# гири , рекорд

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