Пьяные жители Велижан угнали машину уснувшего собутыльника

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

42-летнего мужчину за рулем "Дэу Нексии" с явными признаками алкогольного опьянения и без документов остановили инспекторы ДПС ГИБДД в с. Тюнево Нижнетавдинского района ночью. Также в салоне машины находилась 41-летняя пассажирка, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Следователю граждане рассказали, что оба проживают в с. Велижаны. Вместе с хозяином автомобиля, жителем Тюмени, они распивали спиртные напитки. Когда автовладелец уснул, женщина предложила съездить в соседнее село за новой порцией алкоголя. Воспользовавшись оставленными в машине ключами, злоумышленники завели иномарку и отправились в поездку.

Следователь МО МВД России "Тюменский" (дислокация с. Нижняя Тавда) возбуждил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ. Максимальная санкция – лишение свободы на срок до семи лет. Мировой суд назначил подозреваемому 10 суток административного ареста по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами". Пассажирке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Об угоне автовладелец узнал только после звонка из полиции. Автомобиль изъят, его возвратят владельцу.