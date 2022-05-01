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Тюменцы смогут реализовать свои творческие проекты совместно с режиссерами из Москвы

Общество, 19:31 15 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семь лучших идей околотеатральных или творческих проектов смогут реализовать тюменцы под наставничеством режиссеров-магистрантов школы студии МХАТ. Отбор проектов состоится в молодежном театральном центре "Космос" в 15 часов 25 мая.

"Питчинг поможет участникам арт-резиденции "Архивации нас" и всем присоединившимся авторам проверить свои замыслы, представив их экспертному составу. Режиссеры выберут те идеи, которые им окажутся ближе, и в качестве кураторов помогут их осуществить, - рассказала руководитель "Космоса" Александрина Шаклеева.

Основная задача "Архивации нас" — это возможность коллабораций молодых художников из разных регионов и простых горожан. Организаторы решили сделать питчинг открытым, чтобы проявить себя могли не только участники арт-резиденции, но все желающие.

Онлайн-презентация проектов пройдет в группе театрального центра во "ВКонтакте". Постановочный процесс состоится с 1 по 11 июня, в него входят: обсуждение концепции проекта, спектакля, этапы разработки, репетиции, премьера. Каждой команде или автору проекта будет назначен свой режиссер, а также профессиональные актеры, хореографы и художники. Итоговый показ работ намечен на 12 июня. Два лучших проекта отправятся на гастроли в Казань, Омск и Новосибирск, а также попадут в афишу "Космоса".

В театральном центре отметили, что самые активные участники арт-резиденции "Архивация нас" в ходе обучения на разных направлениях исследовали свои ощущения, темы, которые их волнуют и придумали проекты. Они также представят их на итоговом питчинге, пишет "МегаТюмень".

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# арт-проект , МТЦ Космос

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